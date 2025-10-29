Foxconn вложит $1,37 млрд в ИИ и суперкомпьютеры

Тайваньская компания Foxconn объявила об одобрении советом директоров инвестиционного плана на сумму до 42 млрд тайваньских долларов ($1,37 млрд). Средства будут направлены на приобретение оборудования для создания кластера искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютерного центра.

Согласно заявлению, инвестиции планируется осуществить в период с декабря 2025 по декабрь 2026 год за счет собственных средств компании. Целью проекта является расширение облачной вычислительной платформы и ускорение развития интеллектуальных платформ группы компаний.

Производитель продолжает наращивать инвестиции в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру. Ранее компания анонсировала создание центра искусственного интеллекта в Тайване совместно с Nvidia, а также организацию производства оборудования для центров обработки данных с японской SoftBank в Огайо.