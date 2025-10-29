Google и Oppo будут развивать ИИ-функционал для серии Find X9

Oppo и Google объявили о старте сотрудничества, направленного на развитие ИИ-функций в смартфонах бренда. Основная цель партнёрства — улучшение персонализации, оптимизация работы моделей ИИ и повышение уровня конфиденциальности данных пользователей.

Как сообщает портал GizmoChina, приложение Mind Space, интегрированное в серию Oppo Find X9, предоставляет пользователям возможность упорядочивать и систематизировать содержимое экрана, такое как текст, изображения и веб-страницы, с помощью простого жеста тремя пальцами. Все сохранённые данные автоматически сортируются и сохраняются в едином хранилище. Google Gemini, интегрированный с Mind Space, позволяет создавать маршруты путешествий на основе собранных данных. При этом пользователи могут контролировать доступ к Gemini, обеспечивая защиту своих личных данных.

Gemini предлагает поддержку для различных приложений в экосистеме Oppo. Пользователи могут использовать Gemini для получения помощи в чате, редактирования фотографий с помощью инструмента Nano Banana или задавать вопросы через Gemini Live, который анализирует содержимое экрана или камеры и предоставляет визуальные подсказки.

Все ИИ-функции реализованы в облачном сервисе Oppo Private Computing Cloud, который использует конфиденциальные вычислительные ресурсы Google Cloud. Это обеспечивает безопасную обработку данных с использованием ИИ, защищая личную информацию от несанкционированного доступа.

Функции искусственного интеллекта станут доступны в смартфонах Oppo Find X9 и Find X9 Pro, начиная в прошивке версии ColorOS 16.