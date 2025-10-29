Samsung не смогла обновить свои смартфоны

Корпорация Samsung задержала выход обновления для своих смартфонов. Об этом сообщает известный инсайдер Тарун Ватс.

Ватс обратил внимание, что IT-гигант из Южной Кореи все еще не представил бета-версию прошивки One UI 8.5, основанной на Android 16, для телефонов серии Galaxy S25. По его информации, выход новой версии операционной системы (ОС) задержали из-за планов выпустить Galaxy S26+.

В конце октября инсайдеры рассказали, что компания Samsung резко передумала выпускать ультратонкий Galaxy S26 Edge из-за провала Galaxy S25 Edge на рынке. Чтобы заменить экспериментальный смартфон, фирме пришлось возобновить разработку Galaxy S26+, который ранее не хотели выпускать. Судя по всему, проблемы с One UI 8.5 каким-то образом связаны с изменившимися планами Samsung.

Журналисты издания Android Police также напомнили, что Samsung придется перенести выпуск Galaxy S26 с января на март. Вероятно, полноценный релиз Android 16 тоже состоится в начале 2026 года из-за желания производителя выпустить ОС вместе с новыми смартфонами.

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S25+ загорелся в руках владельца. В компании не объяснили причину инцидента, но компенсировали пользователю стоимость гаджета.