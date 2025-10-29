В штате Калифорния совершил первый испытательный полет сверхзвуковой самолет X-59, разработанный компанией Lockheed Martin совместно с НАСА. Видео с ним уже появилось в Сети.

По данным компании, воздушное судно успешно выполнило перелет с предприятия Skunk Works, расположенного на авиабазе ВВС США "Плант 42" в Палмдейле, до зоны посадки вблизи Исследовательского центра НАСА имени Армстронга в Эдвардсе.

На кадрах видно, как похожий на стрелу X-59 кружит в небе над Калифорнией.

"X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования", - цитирует сообщение Lockheed Martin РИА Новости.

В компании пояснили, что самолет X-59 был создан специально для того, чтобы продемонстрировать технологию сверхзвукового полета, превращающую звуковой удар в мягкий "хлопок". Созданные на основе этой технологии лайнеры смогут перевозить пассажиров и грузы в два раза быстрее, чем современные.

В ближайших планах Lockheed Martin и НАСА - осуществить первые сверхзвуковые полеты, в ходе которых самолет достигнет оптимальных скорости и высоты.