В Томске создают систему энергоснабжения для спутников

В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что специалисты НИИ космических технологий (НИИ КТ) к 2027 году планируют подготовить экспериментальный образец системы энергоснабжения для космических аппаратов с цифровым управлением. В настоящее время макетные устройства уже проходят лабораторные испытания.

Эта система является одной из важных на борту, поскольку от нее зависит работа всей научной и технической аппаратуры. Она представляет собой сложный комплекс, включающий первичные и вторичные источники питания, силовые преобразователи и автоматику управления.

Особое внимание в новой разработке уделено малым спутникам, работающим на низких орбитах высотой 300−500 км. Для них критически важен удельно-массовый показатель. Чтобы повысить долю полезной нагрузки и снизить стоимость вывода на орбиту, инженеры создают максимально легкое устройство.

Применение 3-портовых структур преобразователей позволяет использовать один преобразователь для энергии как солнечных, так и аккумуляторных батарей. Решение значительно экономит массу прибора. Работа ведется в рамках программы «Приоритет 2030» и соответствует целям национального проекта «Космос».