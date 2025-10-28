Космонавты Рыжиков и Зубрицкий второй раз за месяц вышли в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за месяц вышли в открытый космос. Трансляцию ведет «Роскосмос».

Отмечается, что люк модуля «Поиск» был открыт в 17:18 по московскому времени. Ключевой задачей космонавтов в рамках второго выхода в открытый космос является установка импульсного плазменного инжектора для эксперимента «Импульс» на Многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Также Рыжков и Зубрицкий очистят иллюминатор лабораторного модуля, заменят кассеты в аппаратуре «Экран-М» и проведут работы с манипулятором ERA.

Расчетная продолжительность их пребывания в открытом космосе составляет шесть часов 28 минут.

Напомним, что предыдущий выход в открытый космос российский экипаж МКС провел 16 октября. Тогда космонавты успешно установили научную аппаратуру для экспериментов в условиях вакуума.