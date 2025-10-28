Ученые заметили рост геомагнитной активности

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили о том, что геомагнитная обстановка после нескольких дней затишья ожила.

В сообщении уточняется, что рост геомагнитных индексов ожидался заранее, учитывая предыдущие предупреждения о магнитных бурях. На обращенной к Земле стороне Солнца уже несколько дней наблюдается большая корональная дыра, и вопрос был только в том, когда она начнет оказывать влияние на Землю.

- Пока нет ощутимого роста скорости солнечного ветра, поэтому магнитосфера сносит всё достаточно равнодушно. Геомагнитные индексы вплотную приблизились к уровню Kp=4, отделяющему спокойное состояние от возмущенного, но пока его не пробили. Это, впрочем, вопрос времени. Скорее всего, завтра, и, может быть, ещё и послезавтра, заметно поштормит, - сказано в сообщении.

В целом, добавили в лаборатории, Солнце на данный момент находится в состоянии низкой активности – словно в ожидании, когда на видимую сторону будут выходить центры мощных взрывов.