В Канаде обнаружили останки неизвестного вида арктических носорогов

Палеонтологи обнаружили на канадском острове Девон останки ранее неизвестного вида носорогов, который населял территорию Арктики в миоценовую эпоху, примерно 23 млн лет назад, когда климат заполярья был значительно теплее, чем сегодня.

Его открытие указывает на наличие активного обмена видами между Старым Светом и Новым Светом в эту геологическую эру, сообщила пресс-служба Канадского музея природы (CMN).

"Сегодня в Африке и Азии существует пять видов носорогов, однако в прошлом существовало более 50 видов этих животных, в том числе и на территории Европы и Северной Америки. Открытие ранее неизвестного вида носорогов, населявших территорию Арктики, значительно расширяет наши представления об их эволюционной истории", - пояснил руководитель отдела палеобиологии в CMN Даниэль Фрейзер, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Палеонтологи совершили это открытие при изучении отложений, сформировавшихся на дне 23-километрового кратера Хаутон на арктическом канадском острове Девон. Он возник примерно 31-32 млн лет назад, в олигоценовую эру, и впоследствии был частично заполнен осадочными породами, в которых присутствует большое число отпечатков и окаменелых останков большого числа растений, животных и птиц, живших в заполярье в начале миоцена.

Недавно палеонтологам удалось обнаружить в западной части этого кратера почти полный скелет древнего носорога, который при этом почти не минерализовался за 23 млн лет, прошедших с момента гибели этого животного. Это позволило ученым выделить обрывки белковых молекул из эмали зубов этого существа, получившего имя Epiaceratherium itjilik ("морозный эпиацератерий" на языке канадских инуитов), и определить его положение на древе эволюции носорогов.

Проведенный учеными анализ особенностей в структуре белков неожиданно указал, что самые близкие родственники арктических носорогов проживали не в Северной Америке, а на территории Западной Европы или Азии, откуда их предки, предположительно, мигрировали в Новый Свет уже во время миоценовой эры по так называемому Североатлантическому перешейку, соединявшему Европу с Гренландией.

В прошлом ученые считали, что этот перешеек исчез примерно 56 млн лет назад, в начале кайнозойской эры, однако открытие Epiaceratherium itjilik и его связи с несколькими видами европейских носорогов указывает на то, что он просуществовал или повторно появился в начале миоценовой эры. Это существенно меняет картину эволюции жизни на Земле в последние несколько десятков миллионов лет, подытожили палеонтологи.