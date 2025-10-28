Новые редкие виды нашли ученые России

Специалисты Волгоградского регионального ботанического сада подвели итоги полевого сезона 2025 года. За несколько месяцев они провели четыре экспедиции и сделали ряд интересных открытий, передает РИАЦ.

Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, в северных и западных районах региона ботаники обнаружили новые места произрастания трех редких растений — пиона тонколистного, первоцвета весеннего и рябчика русского. Кроме того, в одном из районов нашли редкий вид мха — фискомитриум песчаный, который занял участок площадью около десяти квадратных метров.

В конце сезона исследователи зафиксировали два редчайших вида грибов на границе с Воронежской областью. К изучению находки подключились микологи из Ростовской и Тульской областей. Однако засушливая погода осложнила сбор данных: плодовые тела грибов практически не сформировались, а редкие растения ушли в состояние покоя.

За сезон ученые преодолели более трех тысяч километров, обследовав территории одиннадцати районов Волгоградской области. По словам специалистов, результаты экспедиций помогут точнее оценить биологическое разнообразие региона и улучшить меры по сохранению его редких видов.

Ранее сообщалось, что Бирский могильник в Башкирии оказался богат на сенсационные находки, рассказывающие о культуре народов III-VIII веков. Все это доказывает, что регион был «настоящими воротами» Урала.