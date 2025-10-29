Купившие токенизированные акции в Telegram не могут их продать

Пользователи пожаловались на проблемы при операциях с токенизированными акциями американских компаний и ETF в Wallet — торговом сервисе, интегрированном в Telegram. В отдельных случаях пользователи не могут продать активы, числящиеся в их портфелях, сообщает «Код Дурова».

© Газета.Ru

В частности, автор канала TON Monitoring сообщил, что при наличии 51 токенизированной акции TONx интерфейс Wallet позволяет выставить на продажу лишь 2,5 бумаги. Точная причина ограничения не раскрывается. По оценкам участников рынка, речь может идти о нехватке ликвидности, при этом текущая версия интерфейса не предоставляет уведомлений о характере препятствий.

Анонимные источники, знакомые с планами разработчиков, утверждают, что в будущем в Wallet будет реализована система оповещений с указанием причин невозможности совершения сделки.

Дополнительную обеспокоенность вызывает высокий спред между ценами покупки и продажи — по данным канала «Банкста», он превышает $5 на акцию, что существенно повышает транзакционные издержки.

В конце октября Telegram запустил возможность покупать и продавать токенизированные ценные бумаги США. Эксперты предупреждают о значительных рисках для российских пользователей, связанных с использованием подобных инструментов.