Найдены древнейшие китайские письмена

Археологи из Китая заявили о сенсационной находке, которая может изменить историю происхождения китайской письменности. При раскопках неолитического поселения Люлиньси в провинции Хубэй обнаружены керамические изделия с вырезанными на них иероглифами, которым, по предварительным оценкам, около 7000 лет. Если эти символы действительно окажутся элементами древней письменности, то история китайской иероглифики началась не в эпоху династии Шан, как считалось прежде, а примерно в 5000 году до нашей эры.

Как рассказал ведущий автор исследования, археолог и палеограф Фэн Ши, на керамических подставках, найденных на памятнике Люлиньси, удалось различить восемь четких символов, предположительно, представляющих ранние формы китайских иероглифов. Всего археологи извлекли из земли более тысячи артефактов, многие из которых украшены загадочными надписями.

По словам специалистов, Люлиньси - одно из важнейших неолитических поселений Центрального Китая. Его возраст оценивается примерно в 7000 лет, и благодаря особенностям местного ландшафта и влажного климата здесь отлично сохранились следы древней культуры.

На сегодняшний день говорится о 232 резных символах, однако подавляющее большинство из них пока не поддается расшифровке. Реплики восьми наиболее выразительных знаков уже выставлены в местном музее.

Эксперты отмечают, что найденные символы имеют структурное сходство с надписями династии Шан XVI-XI веков до н. э. Это позволяет предположить генетическую связь между ними, и если гипотеза подтвердится, то открытие в Люлиньси может "состарить" историю китайской письменности более чем на две тысячи лет и показать, что первые шаги к созданию иероглифов делались еще в глубоком неолите.