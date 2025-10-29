Обнаружена удивительная система дамб эпохи Каролингов

Археологи Национального института превентивных исследований Франции (Inrap) во время раскопок в Дюнкерке сделали редкое открытие, проливающее свет на то, как люди раннего Средневековья боролись с морем. В ходе подготовки к расширению местного порта была обнаружена целая система древних дамб и каналов, созданных для отвоевания у воды новых земель. Эти сооружения, по предварительным данным, относятся к эпохе Каролингов - IX-XI векам нашей эры.

Специалисты изучили участок площадью около шести гектаров и нашли следы сложной инженерной системы, ориентированной с севера на юг. Дамбы пересекались с многочисленными рвами, образуя густую сеть, предназначенную для отвода воды. Такая конструкция обеспечивала устойчивый дренаж и делала заболоченные земли пригодными для проживания и ведения хозяйства. Судя по слоям отложений, эта система не была разовой постройкой - ее постоянно достраивали и укрепляли, постепенно продвигаясь в глубь суши, что свидетельствует о многовековой борьбе человека с морем.

На месте древних дамб археологи нашли остатки двух поселений, основанных на искусственно созданных польдерах. Первое поселение имело классическую для северного побережья Франции структуру: в центре находилось крупное здание на сваях, вокруг которого располагались хозяйственные и жилые постройки. Второе поселение оказалось более сложным по планировке. Его дома возводились в углубленных котлованах площадью до 60 квадратных метров, дно которых выстилали глиной для утепления и гидроизоляции. Стены строили из сырцового кирпича, а некоторые здания, судя по находкам, могли использоваться как мастерские.

Это открытие стало важным свидетельством ранней истории борьбы человека с природой и освоения прибрежных территорий Европы. Археологи отмечают, что найденная система дамб и поселений демонстрирует высокий уровень инженерного мышления и организации труда у жителей северного побережья Франции в эпоху Каролингов.