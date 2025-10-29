Раскрыты дизайн и характеристики Google Pixel 10a

Google представит бюджетный смартфон Pixel 10a в начале 2026 года, однако портал Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks уже раскрыли дизайн и характеристики гаджета.

© Газета.Ru

Судя по изображениям, Google Pixel 10a повторяет дизайн Pixel 9a с единственным отличием — новый синий цвет, который представлен на рендерах.

Смартфон, как и предшественник, не получит выступающий блок камеры, выделяющий флагманские модели Google Pixel, из-за чего устройство выглядит менее выразительно и проще на фоне дорогих моделей.

Утечка также раскрыла габариты: 153,9х72,9х9 мм. По сравнению с Pixel 9a смартфон будет чуть короче и уже, а также толще на 0,1 мм. Диагональ дисплея будет уменьшена с 6,3 до 6,2 дюйма.

По слухам, новинка получит разогнанный чип, который использовался еще в Pixel 9a — Tensor G4. При этом флагманский Tensor G5, производимый TSMC, останется эксклюзивом линейки Pixel 10.

Точная дата презентации и прочие характеристики Google Pixel 10a пока не раскрываются. Предполагается, что смартфон представят весной 2026 года.