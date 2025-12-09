Правда ли, что внутри инжиров иногда попадаются мертвые осы?

Любители инжиров наверняка слышали городскую легенду: дескать, внутри каждого фрукта прячется оса, потому что эти насекомые заползают внутрь и умирают, чтобы дерево приносило плоды. Но правда ли это? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

В реальности ответ где-то посередине. Осы действительно играют важную роль в жизненном цикле многих видов фиговых деревьев, но большинство фиг в супермаркете, скорее всего, не скрывают сюрприз внутри.

Инжирные плодовые наездники (или фиговые осы) — группа из сотен видов мелких насекомых, проводящих большую часть своей жизни внутри фиг. По размерам они похожи на плодовых мушек и не относятся к тем видам ос, что жалят людей. Фиги и осы эволюционировали бок о бок на протяжении миллионов лет, что привело к мутуализму — взаимовыгодной связи двух видов. Такое иногда происходит, например, между деревьями и грибами, или животными и бактериями в их кишечнике.

В данном случае, фиговые осы помогают опылять растения, а плоды дерева, в свою очередь, помогают насекомым размножаться. Но этот пример — весьма комплексный. То, что многие люди считают «фруктом» фигового дерева, на самом деле — полая структура под названием сиконий, заполненная мелкими цветами. Самки ос заползают внутрь этой структуры и опыляют цветки изнутри, что позволяет растению производить плоды и зреть. Отверстие, через которое насекомое проникает внутрь, очень маленькое, поэтому в процессе оса может потерять крылья и антенны, или даже умереть внутри инжира.

Поэтому иногда и впрямь бывает так, что внутри некоторых видов фиг можно найти мертвых ос. Но это не обязательно значит, что инжиры, которые мы потребляем в пищу, скрывают насекомых. Не каждый вид этого растения требует опыления для того, чтобы созреть. Люди едят фиги разновидности Ficus carica, у которого есть партенокарпические сорта — то есть, сорта, которые могут производить спелые фрукты без опыления. И, соответственно, без фиговых ос.

Тем не менее, большинство диких фиговых деревьев нуждаются в опылении, хотя это не значит, что к моменту созревания фрукта внутри будет насекомое. Так, у Ficus carcia сиконий достаточно просторный, чтобы оса могла попасть внутрь и выбраться наружу. Если же она умирает внутри, то ее тело расплющивается и размножается в процессе созревания фиги.

Также стоит прояснить, какую роль фиги играют в размножении насекомых. Если фиговая оса заползет внутрь фрукта на женском дереве, чьи плоды мы потребляем в пищу, то она лишь опыляет плод; цветки внутри слишком длинные для того, чтобы оса могла отложить яйца. Для этой цели им нужны мужские деревья, чьи плоды обычно не идут в пищу.

После этого из яиц вылупляются личинки, которые затем вырастают и спариваются прямо внутри фрукта. Обычно самцы фиговой осы умирают внутри плода после спаривания, хотя они помогают прожевать тоннель, который позволит самкам выбраться наружу. Иногда самцы даже добровольно становятся приманкой для хищных муравьев, поджидающих снаружи. Рано или поздно оплодотворенные самки ос вырываются на свободу и отправляются на поиски нового фрукта, чтобы отложить яйца, попутно перенося пыльцу предыдущего дерева.