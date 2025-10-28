Galaxy S25+ загорелся при зарядке — Samsung начала расследование

На официальном форуме Samsung один из пользователей рассказал, что его Galaxy S25+ внезапно загорелся во время зарядки.

По словам владельца, смартфон начал сильно нагреваться, после чего послышался треск, и устройство вспыхнуло прямо в руках. Пользователь успел отбросить аппарат на пол, где тот продолжил гореть.

Похожий случай ранее уже фиксировался — тогда также речь шла о возгорании Galaxy S25+ во время зарядки.

Однако инциденты пока единичные, и эксперты считают преждевременным проводить параллели с историей Galaxy Note 7, когда массовые возгорания привели к отзыву всей линейки.

В Samsung подтвердили начало внутреннего расследования, чтобы установить точную причину перегрева.

Пока неизвестно, использовалось ли оригинальное зарядное устройство, а также в каком состоянии находился аккумулятор. Компания пока воздерживается от официальных комментариев до завершения проверки.