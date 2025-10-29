Уязвимости в TrueConf использовали для взлома российских компаний

Эксперты компаний RED Security и CICADA8 зафиксировали новую волну кибератак на российские организации. Злоумышленники используют уязвимости в популярном софте для видео-конференц-связи TrueConf, что позволяет им проникать во внутреннюю инфраструктуру компаний и устанавливать вредоносные программы.

По данным специалистов, речь идёт об уязвимостях BDU:2025-10114 и BDU:2025-10116, опубликованных в базе ФСТЭК России в августе 2025 года.

Разработчик TrueConf уже выпустил обновления, но, как отмечают эксперты, многие компании до сих пор работают на устаревших версиях продукта, чем активно пользуются хакеры.

Предположительно за атаками стоит группировка Head Mare, известная по ряду крупных инцидентов в российских организациях.

После взлома злоумышленники получают возможность удалённо выполнять команды на сервере TrueConf. Они создают привилегированные учётные записи, подключаются к командному серверу и загружают вредонос, который внедряется прямо в процесс TrueConf. Это позволяет им закрепиться в системе, проводить разведку инфраструктуры и выбирать стратегию атаки — от скрытого шпионажа до шифрования данных с последующим выкупом.

Технический директор центра мониторинга и реагирования RED Security SOC Владимир Зуев призвал компании немедленно обновить TrueConf и проверить инфраструктуру на признаки взлома: