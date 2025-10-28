«Яндекс» представил умные наушники

Российская компания «Яндекс» представила новую категорию носимых устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В компании рассказали, что готовятся выпустить носимые устройства собственной разработки. С их помощью пользователи смогу на ходу общаться с нейросетью, которая будет записывать и расшифровывать напоминания, мысли и идеи. Данные будут храниться в сервисе «Моя память».

Носимые устройства — наушники и другие гаджеты — появятся позже. Они будут работать с «Алисой AI» — мощной универсальной нейросетью, которая, по словам разработчиков, сможет решать любые задачи.

«Новая нейросеть уже доступна на alice.yandex.ru, в приложении "Алиса" и "Поиске", а скоро будет помогать пользователям на всех сайтах и вкладках в браузере и в "Яндекс Go"», — заметили в «Яндексе».

В компании также заметили, что новые возможности «Алисы AI» будут появляться постепенно.