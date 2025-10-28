Появились новые неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Астрономы предрекают внезапные и значительные изменения в комете 3I/ATLAS, которую некоторые ученые рассматривают как возможный космический корабль внеземной цивилизации. Об этом сообщает Live Science.

© Wikipedia Commons

Ученые высказали предположение, что небесное тело, которое в настоящее время «скрылось от телескопов», в ближайшие дни снова станет видимым и значительно увеличится в размерах, а также станет ярче.

В статье говорится, что по мере того, как 3I/ATLAS достигнет перигелия на этой неделе, проходя в пределах 1,4 астрономических единиц или 130 миллионов миль (210 миллионов километров) от Солнца, по данным НАСА, он может начать высвобождать газ в ускоренном режиме.

В начале ноября комета станет снова доступной для наблюдения с помощью телескопов. Ожидается, что она будет казаться больше и ярче, чем два месяца назад, подчеркивается в статье. Объект достигнет перигелия (наиболее близкой к Солнцу точки) в среду, 29 октября. После этого, по мнению астрономов, комета начнет удаляться от нашей солнечной системы.

В начале июля 2025 года был обнаружен объект 3I/ATLAS, который движется к Земле с высокой скоростью и по необычной траектории. Ави Леб, ученый из Гарварда, считает, что это НЛО, так как его поведение не соответствует характеристикам обычных комет.