Honor Magic 8 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания HONOR недавно представила в Китае новые модели — Magic 8 и Magic 8 Pro. По некоторым данным, компания также работает над моделью Magic 8 Ultra, предназначенной для конкуренции с устройствами Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra.

Об этом в соцсети Weibo рассказал инсайдер Digital Chat Station. По его словам, HONOR Magic 8 Ultra будет оснащён новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite 5, получит 6,7" OLED-дисплей LTPO с четырёхугольной изогнутой формой, разрешением 1,5 тысячи пикселей и встроенным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев с поддержкой 3D-распознавания лиц. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп и сверхвысокий динамический диапазон, а перископический телеобъектив с оптическим увеличением — 200 мегапикселей и диапазон от 4,3 до 7 раз.

Смартфон будет работать на базе операционной системы MagicOS 10, на базе Android 16. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.