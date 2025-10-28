Представлена новая «Алиса AI»

Яндекс объявил о запуске новой версии своего ИИ-ассистента — «Алиса AI». Это мультифункциональная нейросеть, ориентированная на решение практических задач и интегрированная с ключевыми сервисами экосистемы компании, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

«Алиса AI» уже доступна на сайте, в приложении и поиске Яндекса, а в дальнейшем будет развернута в браузере и сервисе Яндекс Go. Новая версия способна формировать структурированные ответы, включая изображения, видео, ссылки и данные из Яндекс Карт.

В ближайших обновлениях появятся функции персонального планирования: ассистент сможет систематизировать заметки, формировать списки задач, хранить их в разделе «Моя память» и напоминать о сроках выполнения через ИИ-агентов. Старт внедрения функций намечен на ближайшее время, доступ будет расширяться по листу ожидания.

Яндекс отмечает, что модель обучалась на миллионах обращений к поиску и сервисам компании, с особым акцентом на бытовых, учебных и рабочих задачах.

«Алиса AI» создана на базе семейства моделей нового поколения: Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM.

В Яндексе планируют расширять линейку моделей Alice AI, в том числе запустить инструменты для редактирования изображений. Компания рассчитывает, что обновленный ассистент станет основным интерфейсом взаимодействия пользователей с экосистемой сервисов.