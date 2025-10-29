В Карелии обнаружили загадочные послания людей каменного века

Среди скал и озёр Карелии сохранились древние петроглифы — рисунки, которым 5–7 тысяч лет. Это загадочные послания людей каменного века, смысл которых до сих пор не разгадан. В 2021 году их включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главные группы рисунков находятся на восточном берегу Онежского озера и у Белого моря. Здесь можно увидеть сцены охоты, лодки, животных и символы, связанные с древними обрядами. Учёные считают, что места выбирались не случайно — скалы, вода и небо создавали особую атмосферу.

Исследования петроглифов начались в XX веке, а сегодня их изучают с помощью лазерного сканирования и 3D-моделей. Однако камни страдают от времени, мха и туристов, поэтому ведётся постоянный мониторинг.

Петроглифы — это язык без слов, первые шаги человека в искусстве и стремлении оставить след в истории.