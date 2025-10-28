Российская компания Yadro начала выпускать мини-ПК Kvadra

Компания Kvadra, входящая в «Икс холдинг», начала серийное производство и коммерческие поставки отечественных мини-ПК. Устройства позиционируются как полнофункциональные компьютеры в компактном корпусе для решения корпоративных задач. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По данным компании, совокупные инвестиции в развитие бренда Kvadra за два года достигли 3 млрд рублей. Новые мини-ПК оснащены процессором Intel, оперативной памятью типа DDR4 и накопителем M.2 NVMe. Их ключевыми преимуществами являются оптимизация рабочего пространства и сниженное энергопотребление.

Оборудование предназначено для оснащения офисных рабочих мест и может использоваться в качестве тонких клиентов для подключения к корпоративным серверам. Сценарии применения включают работу с офисными приложениями, учетными системами и специализированным программным обеспечением для инженеров и разработчиков.

В числе целевых секторов для внедрения называются финтех, ритейл, производство, нефтегазовая отрасль и госсектор. Первая партия из 1129 устройств уже поставлена в 30 филиалов компании «Росгосстрах». Закупка была осуществлена в соответствии с законодательством о закупках компаний с государственным участием.

Мини-ПК стали новым продуктом в портфеле Kvadra, который ранее включал планшеты, ноутбуки, моноблоки, стационарные ПК и собственное программное обеспечение KvadraOS.