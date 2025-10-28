Oppo представила наушники с автономностью до 45 часов

Oppo официально представила Enco X3s – новейшее пополнение в линейке своих флагманских беспроводных наушников.

Гарнитура, разработанная совместно с Dynaudio, обладает активным шумоподавлением до 55 дБ, защитой от воды и пыли по стандарту IP55 и работает до 45 часов без подзарядки.

Особенности

Enco X3s позиционируется как обновлённая версия прошлогодней Enco X3. В новых наушниках используется технология TWS (True Wireless Stereo), также разработанная совместно с Dynaudio. Благодаря системе активного шумоподавления (ANC) до 55 децибел наушники эффективно снижают внешние шумы, обеспечивая чистый и естественный звук. Кроме того, они обеспечивают высокую чёткость звучания во время телефонных разговоров.

Enco X3s получили защиту от воды и пыли по стандарту IP55 и подходят для использования в самых разных условиях – во время занятий спортом или в дождливую погоду. Время автономной работы гарнитуры достигает 45 часов вместе с зарядным футляром.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Oppo Enco X3s по всему миру стартуют 28 октября. Наушники уже доступны для предзаказа по цене $145 и поставляются в белом цвете.