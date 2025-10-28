«Закрепит лидерство»: в США нашли «новую нефть»

Сэм Альтман, руководитель компании OpenAI, выразил обеспокоенность тем, что амбициозные планы по развитию искусственного интеллекта в США сталкиваются с ограничениями, налагаемыми местной энергетической системой. В связи с этим он обратился к американским властям с призывом ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 100 гигаватт новых генерирующих мощностей, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для поддержки дальнейшего прогресса в области ИИ, передает CNBC.

Генеральный директор OpenAI обосновал необходимость дальнейших инвестиций в искусственный интеллект, используя традиционный геополитический аргумент. Он заявил, что это позволит компании сохранить лидирующие позиции в глобальной гонке с Китаем.

По словам Альтмана, электричество — «это не просто коммунальная услуга», а стратегический актив, который критически важен для строительства ИИ-инфраструктуры. Она закрепит лидерство компании в самой важной технологии после самого электричества, отметил руководитель.

Стартап обратился к правительству США с предложением о строительстве генерирующих мощностей в количестве 100 ГВт ежегодно. Уточняется, что 10 ГВт энергии достаточно для обеспечения электроэнергией около 8 миллионов американских домохозяйств.

По словам Альтмана, в прошлом году Китай ввел в эксплуатацию 429 гигаватт генерирующих мощностей, в то время как США ограничились 51 гигаватт. Альтман считает, что такое значительное отставание может привести к тому, что США проиграют технологическую гонку с Китаем. В своем блоге он назвал электроэнергию «новой нефтью».