Стало известно происхождение недавно открытого астероида 2025 US6

Астероид 2025 US6, скорее всего, является лунным спутником DRO-B, который был выведен на орбиту Китаем для проверки возможности работы спутников на так называемой дальней орбите с обратным движением.

По этой причине данный объект был исключен из всех планетологических баз данных, сообщает Центр малых планет (MPC) Международного астрономического союза.

"Объект, открытый в воскресенье в рамках обзора неба Catalina Sky Survey и получивший имя 2025 US6, привлек внимание астрономического сообщества своей необычной землеподобной орбитой. Впоследствии коллеги изучили его орбиту и обнаружили, что он, скорее всего, является спутником DRO-B, который вращался по дальней орбите с обратным движением вокруг Луны. По этой причине данное имя было удалено из каталога", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что недавно открытый астероид 2025 US6 был по предположительно неизвестным причинам удален из каталогов NASA и других организаций, отслеживающих малые небесные тела. Как отмечается в сообщении MPC, при этом практически сразу профессиональные астрономы заметили, что траектория движения этого объекта почти идеально совпадала с орбитой китайского спутника DRO-B.

Этот аппарат и два других спутника, DRO-A и DRO-L, были созданы специалистами Китайской академии наук для изучения возможности работы спутников на дальней орбите с обратным движением, где космические аппараты могут находиться на протяжении очень долгого времени с минимальными расходами топлива. Впервые на такую орбиту был выведен орбитальный модуль миссии "Чанъэ-5" в 2022 году, что побудило китайских ученых проверить возможность использования целой флотилии зондов на такой орбите.

Несмотря на проблемы с работой разгонного блока "Юаньчжэн-1", китайским специалистам удалось решить эту задачу в августе 2024 года, после чего в марте 2025 года зонд DRO-B был переведен на другую орбиту, где он периодически оказывался под влиянием гравитации Земли. Как отмечают астрономы, по ряду причин эти перемены не были внесены в часть баз данных для алгоритмов, определяющих объекты на снимках с Catalina Sky Survey, из-за чего DRO-B был ошибочно признан новым небесным телом. Теперь этот пробел был исправлен и второе имя зонда DRO-B было удалено из астрономических баз данных.