Оценена возможность полной блокировки WhatsApp и Telegram в РФ

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ Герман Клименко посоветовал россиянам следует искать для общения альтернативные WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram приложения. Об этом он заявил на фоне сообщений о блокировке этих мессенджеров уже 1 ноября 2025 года.

В беседе с корреспондентом aif.ru Клименко заявил, что ожидать улучшения работы этих мессенджеров не стоит. Он убежден, что из-за ограничения функций этих двух мессенджеров из них будет уходить аудитория. Роскомнадзор, ограничивая звонки с помощью WhatsApp и Telegram, заявил, что борется с мошенниками и прочими преступниками.

«Какие мессенджеры займут эту нишу, мы увидим позже. Сейчас я бы озаботился выбором альтернативы», — заявил Клименко.

