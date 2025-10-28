Apple намерена отказаться от кнопок во всех гаджетах

Apple готовится к отказу от традиционных механических кнопок в пользу твердотельных элементов управления — не только в будущих поколениях iPhone, но и в других устройствах компании. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на инсайдера Setsuna Digital.

© Газета.Ru

По данным источника, к выходу iPhone 20 в 2027 году Apple намерена развернуть массовое производство твердотельных кнопок для кнопки питания, регуляторов громкости, функциональных клавиш и элементов управления камерой. Они будут основаны на датчиках давления и технологии локальной вибрации, имитирующей тактильное ощущение механического клика без использования подвижных компонентов.

Переход будет постепенным. В модели iPhone 18, ожидаемой в 2026 году, компания может упростить кнопку спуска камеры, заменив ее емкостным слоем с поддержкой чувствительности к нажатию. Позднее Apple планирует внедрить пьезоэлектрические керамические элементы, обеспечивающие более реалистичную тактильную отдачу.

Проект, известный внутри компании под кодовым названием Bongo, нацелен на повышение надежности и устранение случайных нажатий. При отсутствии механического износа производитель ожидает улучшения долговечности устройств, а также расширения возможностей управления — от жестов с силовым нажатием до свайпов по кнопочной зоне.

По оценкам отраслевых аналитиков, внедрение твердотельных кнопок может последовательно охватить всю экосистему Apple, включая будущие модели iPad и Apple Watch.