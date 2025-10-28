Ученый из России случайно нашел неизвестный науке вид водорослей

Российский биохимик Дмитрий Мордвинцев нашел на рынке смесь четырех микроводорослей, ошибочно принятую за нанохлоропсис. Об этом он рассказал Life.ru.

Ученый исследовал ее в лаборатории и выбрал одну из водорослей для дальнейшего изучения. В ходе работы эксперта ждал неожиданный результат: водоросль хорошо росла в фотобиореакторе и активно производила лютеин. Однако чем больше Мордвинцев изучал ее, тем сильнее у него возникали сомнения. Он не знал, был ли это новый штамм нанохлоропсиса или совершенно другое растение. Чтобы выяснить это, биохимик решил провести тщательное определение видовой принадлежности.

По его словам, образец передали в коммерческие лаборатории. Были задействованы ресурсы Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН и Альгологической коллекции Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН. Ученые получили поразительный результат: исследование выявило, что это не нанохлоропсис, а новый вид микроводорослей, ранее неизвестный науке.

По словам Мордвинцева, «возможно, это представитель неизвестного ранее рода зеленых микроводорослей». Теперь ученые заняты подробным его описанием, чтобы дать ему название, отметил специалист.