Происхождение Святого Грааля: что изначально означало слово «грааль»

Грааль из средневековых легенд не всегда был мифическим артефактом — на самом деле, в древности он был самым обычным предметом кухонной утвари, лишенным мистики. Портал medievalists.net рассказал об изначальном смысле этого слова и том, какие трансформации оно прошло.

Термин «грааль» (или греаль, гриаль) появляется в старых французских текстах XII века. В «Романе об Александре» этим словом называли «широкую и глубокую чашу». Кретьен де Труа в незаконченной «Повести о Граале» использовал этот термин для описания широкой посудины. Лишь позже поэт Робер де Борон в своем «Романе об Иосифе Аримафейском» связал грааль с сосудом Тайной вечери и кровью Христа.

Филологи отслеживают термин к латинским корням. Наиболее вероятным источником происхождения считается слово gradalis — на средневековой латыни оно означало широкую и глубокую тарелку. А это слово, в свою очередь, наверняка пошло от cratis — так называли корзины и контейнеры. Но есть и другие версии этимологии: от crater (чаша для смешивания), gradus (шаг) или от самой идеи тарелки на пьедестале. Хотя последние интерпретации не так убедительны, ученые согласны, что изначально слово означало простой, домашний объект, а не мифическую чашу.

В «Повести о Граале» сосуд впервые появляется на таинственном пире раненого Короля-рыбака. Объект чудотворный, но автор не называет его кубком, или даже чашей. В тексте он описывается как тарелка, которую подносят к столу процессией. Лишь в будущих произведениях литературы грааль обрел священную историю и стал кубком Иосифа Аримафейского.

Ранняя ассоциация грааля с рыбой достаточно важна. Аудитория средних веков знала, что рыба — символ Христа. В сюжете де Труа Король-рыбак сидит во главе ритуальной трапезы, вращающейся вокруг рыбы, что вызывает ассоциации и с чудесами Христа, и с церковным причастием. Рыба отдает себя человечеству, точно так же, как он пожертвовал собой. Таким образом, даже до превращения в священную чашу, грааль уже обладал христологическим резонансом — через символизм еды.

Но к XIII веку сдвиг в нарративе завершился. В работе Робера де Борона грааль уже стал мифической чашей, которую Иосиф Аримафейский вывез в Британию. А последовавшие образцы прозы создали полноценный миф, где рыцари, такие как Персиваль и Галахад, отправлялись на поиски грааля. Нынешняя аудитория, чье воображение сформировано викторианским взглядом на средневековое искусство и фильмами, вроде «Индианы Джонса и последнего крестового похода», знает лишь эту версию.

Тем не менее, филологические корни грааля показывают, что раньше этот объект был ничем иным как обычной частью сельского стола. Даже простые предметы домашнего быта, пройдя через призму сторителлинга и символизма, способны трансформироваться в мощные культурные символы.