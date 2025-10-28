Биологи выяснили, почему пчелы восстают против своих королев

Колонии медоносных пчел строятся вокруг королевы: от ее здоровья зависит жизнь десятков тысяч рабочих. Но иногда монарх ослабевает, и улей не ждет. Рабочие незаметно готовят замену, процесс известен как «замещение».

Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что такие события часто начинаются с вирусных инфекций, которые поражают репродуктивные органы королевы. Эти инфекции снижают скорость яйцекладки и выработку метилолеата — феромона, который поддерживает лояльность рабочих. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

«Здоровая королева может откладывать до 3200 яиц в день, что превышает ее собственный вес. Инфицированные матки откладывают меньше яиц и производят меньше метилолеата. Это как сигнал тревоги: рабочие понимают, что королева больше не справляется», — отмечает доктор Леонард Фостер, ведущий автор исследования.

Когда химический сигнал ослабевает, рабочие начинают воспитывать преемницу. До этого момента пчеловоды наблюдали преждевременную замену маток, но теперь это явление объяснено научно: вирусы нарушают тонкую химическую коммуникацию между маткой и ее помощниками.

Феромоны стабилизируют работу

Чтобы проверить возможность вмешательства, исследователи применили синтетические смеси феромонов, имитирующие метилолеат. Результаты оказались многообещающими: ульи с обработкой почти не выращивали новых маток.

«Для пчеловодов это важно. Замена матки может быть разрушительной и дорогостоящей. Метилолеат помогает стабилизировать улей, особенно в сезоны высокой продуктивности», — объясняет Фостер.

Эта стратегия особенно ценна для крупных пчеловодов во время опыления или сбора меда, когда устойчивость колонии критична. Кроме того, синтетические феромоны позволяют изучать, как химические сигналы регулируют социальное поведение рабочих пчел.

Паразиты и вирусы: двойная угроза

Роль клещей варроа также оказалась ключевой. Эти паразиты распространяют вирусы, усиливая давление на королеву и повышая вероятность ее преждевременной замены. Контроль популяции клещей помогает уменьшить риск заражений и поддерживать здоровье маток.

«Вирусные инфекции маток — серьезная проблема для пчеловодов. Слабые матки чаще заменяются, что создает риск для колонии и финансовые потери для владельцев ульев», — говорит доктор Элисон Макафи, соавтор исследования

Макафи добавляет, что многие инфекции королев остаются незамеченными, хотя их профилактика критична для стабильности колонии.

Понимание поведения рабочих пчел

При правильном применении синтетических феромонов и контроле паразитов можно не только поддерживать здоровье матки, но и формировать у рабочих правильные реакции на стрессовые ситуации, укрепляя всю колонию.

Контроль здоровья королев и уровня клещей позволяет предотвращать преждевременную замену маток и улучшать продуктивность ульев. Изучение химических сигналов и реакции рабочих открывает новые пути для стабилизации колоний и защиты урожая меда.