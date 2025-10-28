В Аргентине найдено яйцо теропода возрастом около 70 млн лет

В Аргентине палеонтологи наткнулись на яйцо теропода. Находка была сделана в Патагонии, в осадочных породах провинции Рио‑Негро.

Команда палеонтологов искала в этой местности следы пребывания млекопитающих позднего мела. Один из ученых заметил необычный предмет почти идеальной овальной формы. Изучив его, ученые пришли к выводу, что это окаменевшее яйцо теропода Bonapartenykus возрастом около 70 млн лет.

Палеонтологи надеются, что яйцо поможет им узнать этапы развития хищных динозавров, предков современных птиц.

Сейчас экземпляр направлен в Музей естественных наук Аргентины для высокоразрешающих сканов. Ученые планируют детально изучить его, не повреждая при этом. Они не исключают сохранность эмбриональных следов.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли окаменелости нового вида динозавров, а в Мамонтовой пещере в Кентукки и пещере в Алабаме нашли окаменелости акул, которые жили в каменноугольном периоде.