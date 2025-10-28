Солнце заглушает недавно открытые природные радиосигналы с Земли

Исследователи из Института космических исследований РАН и НИУ ВШЭ обнаружили, что активность Солнца подавляет физические процессы, отвечающие за формирование недавно открытого природного радиоизлучения Земли, так называемого гектометрового континуума.

Перемены в характере этого излучения у аналогов Земли укажут на существование у них собственного магнитного поля, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале JGR Space Physics.

"Проведенные нами наблюдения показывают, что данное радиоизлучение формируется ночью и полностью подавляется в дневное время суток. Также нам удалось раскрыть сезонные и годичные колебания в силе этого излучения, и связать его формирование с процессами в магнитосфере Земли. Собранные нами сведения помогут понять, как возникают эти природные радиоволны на разных временных масштабах", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой исследователей под руководством доцента базовой кафедры физики космоса ИКИ РАН в НИУ ВШЭ (Москва) Александра Чернышова при изучении данных, которые были собраны японским зондом "Арасэ" с 2017 по 2023 год. Данный аппарат был выведен на орбиту для изучения механизмов развития геомагнитных бурь, а также изучения свойств магнитного поля и связанных с ним радиационных поясов Земли.

Помимо вспышек солнечной активности, "Арасэ" также зафиксировал большое число эпизодов формирования так называемого гектометрового континуума, природного радиоизлучения Земли, которое вырабатывается в атмосфере на высоте в несколько радиусов планеты. Источники этого излучения находятся над ионосферой, из-за чего его невозможно изучать с Земли, из-за чего данная форма радиоволн была открыта лишь в 2017 году.

Ученые заинтересовались тем, как меняются свойства этого излучения с течением времени и как оно зарождается. Проведенный ими анализ данных с "Арасэ" указал на то, что появление гектометрового континуума связано с собственными колебаниями околоземной плазмы и взаимодействиями ее электронов с линиями магнитного поля Земли. Также ученые выяснили, что данное излучение возникает спустя несколько часов после заката и исчезает через один-три часа после восхода Солнца.

Астрономы объясняют это тем, что утреннее излучение Солнца увеличивает плотность плазмы и разрушает условия, необходимые для генерации радиоволн. При этом ученые также обнаружили, что активность гектометрового континуума резко падает во время периодов активности Солнца и повышения числа пятен на его поверхности. В этом отношении он принципиально отличается от других форм земного радиоизлучения, чья сила растет во время всплесков солнечной активности, что делает его особенно интересным для последующего изучения.