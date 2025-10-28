В музее-усадьбе «Останкино» нашли театральный шлем XVIII века

В Египетском павильоне музея-усадьбы «Останкино» во время реставрационных работ обнаружили театральный шлем конца XVIII века. Артефакт, которым пользовались крепостные актеры, сохранился в хорошем состоянии. Находка представляет собой ценный образец театрального реквизита.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Шлем нашли рабочие, которые демонтировали дощатую обшивку западной стены центрального корпуса. Конструкция деревянных стен дворца отличается сложностью: они имеют внутренние пустоты, а с внешней стороны обшиты сплошным слоем досок и оштукатурены для имитации каменной кладки. Во время работ плотники услышали характерный металлический звук и обнаружили за досками шлем. Он находился над кровлей проходной галереи, ведущей к Египетскому павильону.

Точно сказать, как предмет оказался под сводами дворца, невозможно. Замкнутость пространства за обшивкой исключает возможность его случайного попадания туда. Специалисты рассматривают две основные версии. По одной из них, шлем могли спрятать для сохранности сотрудники музея в период Великой Отечественной войны. Согласно другой версии, предмет попытались украсть во время ремонтных работ 1970-х годов. Его спрятали, но после закрытия кровли достать уже не смогли.

Шлем изготовлен из тонкой белой жести и имитирует головной убор античного воина. Он украшен накладными пластинами с растительным орнаментом, снабжен съемными наушниками и козырьками на лобной и шейной частях. Завершается шлем шпилем с заостренной головкой и декоративным элементом из шерстяных нитей красно-бурого оттенка, который напоминает конский хвост. Размер реквизита подходит только для небольшой головы. Благодаря тонкости металла, из которого сделан предмет, он достаточно легкий, передает сайт мэра Москвы.

