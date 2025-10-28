В Индии будут выпускать российский самолет

Возможность выпуска авиасудов для внутренних заказчиков получила индийская госкорпорация, сообщает ТАСС.

Меморандум о выпуске российских пассажирских самолетов SJ-100 для индийского рынка был подписан в Москве. Документ подписали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

«Документ предусматривает запуск производства SJ-100 в Индии, HAL получит соответствующие права для обеспечения внутренних заказов», - отмечается в сообщении.

Индийская сторона подчеркнула, что появление SJ-100 положительно отразится на развитии ближнемагистральных авиаперевозок по программе UDAN.

Отмечается, что в Индии за последние десятилетия это станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в стране.

Последним подобным проектом в Индии был выпуск AVRO HS-748, который был завершён еще в 1988 году.