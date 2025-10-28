«Яндекс» решил выйти на рынок умных колец

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок умных колец. Данное решение было спровоцировано запуском аналогичного устройства компанией «Сбер» в сентябре. Об этом со ссылкой на источники, близкие к рынку электроники, сообщает Forbes.

© Газета.Ru

Хотя у «Яндекса» пока отсутствует готовая концепция для такого устройства, компания оценивает перспективы работы в сфере носимой электроники в целом.

Если руководство примет решение о начале разработки, следующим ключевым этапом станет определение уникального набора функций для гаджета. Высока вероятность, что в формировании технического задания примут участие специалисты, работающие над развитием голосового помощника «Алиса».

По мнению экспертов, специфика аппаратной части такого устройства будет определяться именно его функционалом, что требует тесного взаимодействия с производственными партнерами на ранних этапах проектирования.

Мировая ниша смарт-колец привлекает внимание крупных инвесторов. Так, финская компания Oura, являющаяся лидером в этом направлении, недавно привлекла $900 млн долларов, что довело общую оценку ее бизнеса до $11 млрд. Тем не менее, аналитики рынка отмечают, что потребительский интерес к носимым кольцам остается умеренным на глобальном уровне.