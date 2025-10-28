В России разработали новый способ получения веществ для рентгена

Ученые ТГАСУ предложили новый подход, основанный на использовании кислорода, молибдена и ионов щелочноземельных металлов

© realnoevremya.ru

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали новый способ получения люминесцентных веществ, используемых в рентгеновских аппаратах, светящихся в темноте красках и в качестве "ускорителей" промышленных химических процессов, пишет РИА "Новости".

Метод отличается от существующих простотой оборудования и возможностью масштабирования технологии до промышленного уровня. Результаты исследования уже защищены патентом на территории России.

Люминесценция — способность веществ излучать свет в ответ на внешнее воздействие — широко применяется в медицинской диагностике, химических и биологических исследованиях, а также в декоративных целях. Современные люминофоры часто содержат дорогостоящие и малораспространенные редкоземельные элементы, такие как гадолиний, европий или тербий, что значительно повышает их стоимость.

Ученые ТГАСУ предложили новый подход, основанный на использовании кислорода, молибдена и ионов щелочноземельных металлов. По словам директора научно-исследовательского института строительных материалов ТГАСУ Андрея Мостовщикова, процесс включает нагревание порошка молибдена в специальной емкости в присутствии соединений других компонентов.

— Мы помещаем порошок молибдена в специальную емкость, нагреваем в присутствии соединений других компонентов целевого вещества, и в определенный момент нагревания очень быстро происходит нужная нам реакция. При этом выход целевого продукта составляет не менее 95 процентов, — добавил Мостовщиков.

Еще одним преимуществом новой технологии является то, что конечный продукт сразу получается в виде порошка, что необходимо для эффективного свечения и не требует дальнейшего перетирания. Для реализации метода достаточно оборудования, имеющегося в любой химической лаборатории и в большинстве промышленных комплексов.