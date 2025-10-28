«Точка невозврата» пройдена: как изменение климата повлияет на Россию

Климатические изменения пересекли первую точку невозврата, и началось массовое вымирание кораллов из-за повышения температуры на 1,4 градуса относительно доиндустриального уровня. Это может привести к исчезновению сотен миллионов людей, живущих на коралловых островах, пишет kp.ru.

Доклад «Глобальные переломные моменты 2025» от 160 ученых под эгидой Эксетерского университета предупреждает о риске разрушения других глобальных экосистем. Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики и атмосферы РАН, отмечает, что доклад пытается привлечь внимание к критическим точкам, где климатические системы могут перейти в новое состояние.

Например, ледник Западной Антарктиды становится неустойчивым при температуре выше 1,8 градуса, а леса Амазонки могут стать источником углекислого газа из-за вырубок и потепления.

По словам собеседника, в России температура повышается в 2,5 раза быстрее, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Хотя северные регионы станут более комфортными, их экономика должна адаптироваться к новым условиям. Также увеличивается частота лесных пожаров и волн жары, к которым население пока не готово, отметил специалист.

Чернокульский отмечает, что природа адаптируется, но это не значит, что все виды выживут. Динозавры вымерли из-за падения температуры на 25 градусов, что подчеркивает масштабность текущих изменений.

По его словам, научный консенсус по поводу причин глобального потепления существует более 40 лет, но политики часто игнорируют эту проблему из-за экономических интересов. Изменения климата неизбежны, и важно выбрать лучший способ снижения углеродного следа.