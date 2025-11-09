Гигантские кратеры в Сибири: что это?

В последние десятилетия на северо-западе Сибири — на полуостровах Ямал и Гыданский полуостров — были обнаружены внушительные воронки и кратеры: диаметром десятки метров, глубиной до сотен метров. Этот феномен породил многочисленные гипотезы: от метеоритного удара и лепты исследовательских испытаний до взрыва газа в вечномерзлой породе. Что на самом деле послужило причиной для. их образования — в материале «‎Рамблера».

Первые сообщения появились в 2014 году, после появления «дыры» среди тундры. На 2025-й год отмечено не менее 17 кратеров в западной Сибири. Один из первых подробно изученных кратеров на Ямале имеет диаметр около 30 м и глубину более 50 метров.

Геология и фоновая ситуация

Регион, где появляются эти кратеры, характеризуется вечной мерзлотой, мощностью которой достигает нескольких сотен метров. Под тонким слоем сезонно оттаивающего грунта находятся так называемые соленые водоносные линзы и гидраты метана, захваченные в породах.

Это создакт уникальные геоусловия: при повышении температуры, талой воде и нарушении структуры вечной мерзлоты могут формироваться критические ситуации. Совокупность многолетнего охлаждения, оттаивания и изменения гидрогеологических связей составляет фон для возникновения кратеров.

Что за стеклянные шары находят в пустынях и откуда они там

Образование таких кратеров имеет важные последствия:

Климатический аспект: выброс метана из вечной мерзлоты — мощный фактор усиления парникового эффекта.

Геоэкологический риск: внезапное образование кратеров — угроза для инфраструктуры, поселений, транспортных путей в арктической зоне.

Научная значимость: такие кратеры позволяют изучать процессы деградации вечной мерзлоты и механизм выбросов газа, а также дают доступ к древним слоям пермафроста (например, в кратере Батагайская воронка).

Современные объяснения происхождения кратеров

1. Взрывоопасные выбросы газа в вечномерзлой породе

Новейшие исследования указывают на механизм, при котором вода, просачиваясь в слой соленых водоносных линз, вызывает снижение давления, что приводит к дегазации гидратов метана с резким выпуском газа и образованием воронки-кратера. Исследование в Geophysical Research Letters, опубликованное в AGU Newsroom, указывает, что сочетание геологии региона и глобального потепления породило именно такие условия.

2. Обрушение пинго и таликовых зон

Другая группа работ, ознакомиться с которыми можно в Nature, предлагает следующую модель: когда в мелководном озере замерзающий ил и вода создают талик под поверхностью, под ним накапливаются сжатые газы, капиллярная вода и ледяные слои. Обрушение крыши этой структуры приводит к образованию кратера.

3. Экспериментальные или антропогенные факторы

Поскольку кратеры появились сравнительно недавно и внезапно, были выдвинуты гипотезы, что они могут быть связаны с промышленными событиями — бурением, добычей газа, выпуском метана в недрах. Однако:

Нет достоверных данных, что именно в период перед появлением конкретного кратера проводились испытания или эксперименты.

Географическое распределение кратеров — преимущественно в арктической зоне вечной мерзлоты, где активность промышленности низка — это слабая база для теории об экспериментах.

Современные исследования подчеркивают сочетание геологических условий и климатических изменений без необходимости обращения к секретным экспериментам.

Таким образом, на основании текущих научных данных большие кратеры в Сибири представляют собой естественное геофизическое явление, в основе которого лежат уникальные геологические условия арктической зоны, вечная мерзлота, метановые гидраты и потепление климата. Теория о том, что это результат экспериментов или искусственных взрывов, на сегодняшний день не получила надежной поддержки в исследованиях.

Ранее мы рассказывали, как камням в Долине Смерти удается самостоятельно «ползать».