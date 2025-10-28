Древняя кость из Крыма показала, куда мигрировали неандертальцы

Ученые получили уникальную возможность проследить миграции неандертальцев через Евразию, изучив останки, найденные на Крымском полуострове. Фрагмент кости из крымского скального навеса Староселье, ранее считавшийся просто древней находкой, оказался частью бедренной кости неандертальца. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи смогли извлечь из кости митохондриальную ДНК — наследуемую по материнской линии — и обнаружили удивительную связь с останками неандертальцев из Алтая, расположенного в сотнях километров на восток.

«Дальние миграции неандертальцев способствовали контактам и скрещиванию с Homo sapiens и денисовцами в разных частях света», — отмечает археолог Эмили Пиготт из Венского университета.

Следы на тысячи километров

Анализ митохондриальной ДНК показал, что группы неандертальцев из Восточной Европы могли продвигаться на восток на 3000 километров, оставляя за собой генетический след. Эти выводы подтверждаются и стилем обработки каменных орудий, найденных как в Крыму, так и в Сибири. Особый интерес вызвало то, что крымский образец оказался тесно связан с так называемой «девочкой от матери-неандертальки и отца-денисовца», что свидетельствует о сложных смешанных популяциях.

Радиоуглеродное датирование определило возраст кости примерно в 46–45 тысяч лет. По мнению Пиготт, активные перемещения неандертальцев происходили в периоды потепления. Первое такое окно для путешествий ученые датируют 120–100 тысячами лет назад, второе — около 60 тысяч лет назад.

Охота и окружающая среда

Помимо ДНК, исследователи изучали белковые остатки 150 фрагментов костей из Староселья. Большинство принадлежали лошадям, что согласуется с гипотезой о том, что неандертальцы активно охотились на этих животных. Такие находки позволяют не просто понять передвижения древних людей, но и представить их образ жизни, рацион и взаимодействие с окружающей средой.

«Эти останки помогают проследить миграции и одновременно открывают окно в повседневную жизнь неандертальцев», — добавляет Пиготт.

Исследование показывает, что генетика и археология вместе могут раскрыть важные подробности. Изучение митохондриальной ДНК позволяет ученым не просто идентифицировать вид, но и увидеть, как группы людей взаимодействовали, куда мигрировали и с кем скрещивались.

Эти результаты меняют представление о том, как далеко и как активно передвигались неандертальцы, показывая их как более мобильных и социально сложных существ, чем считалось ранее. Крымские находки становятся ключом к пониманию истории неандертальцев, соединяя Европу с Сибирью и даже Восточной Азией, создавая панораму их древнего мира.