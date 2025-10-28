В Windows 11 появится диагностика памяти после «синего экрана смерти»

В Windows 11 тестируют функцию диагностики памяти после BSOD
Microsoft начала тестировать новую функцию Windows 11, которая предлагает пользователям запустить проверку памяти после «синего экрана смерти» (BSOD). Теперь, если система внезапно перезагрузится из-за критической ошибки ядра или драйвера, при следующем входе в систему появится уведомление с предложением провести сканирование.
По словам руководителя программы Windows Insider Аманды Ланговски, проверка занимает не более пяти минут:
«Если ваш компьютер неожиданно перезапустился, вы увидите уведомление с предложением выполнить быструю проверку памяти. В случае согласия система запланирует запуск Windows Memory Diagnostic при следующей перезагрузке. Если будут обнаружены ошибки, вы получите уведомление после входа в систему».
На данный момент функция работает только на x86-устройствах — она недоступна на ARM64, а также на системах с Administrator Protection или включённым BitLocker без Secure Boot.
В данный момент на этапе тестирования любая ошибка «синего экрана» вызывает уведомление о проверке памяти, но Microsoft планирует сузить список и оставить только те сбои, которые действительно связаны с повреждением памяти.
Новая возможность уже доступна участникам программы Windows Insider в каналах Dev и Beta, установившим сборки 26220.6982 и 26120.6982 (KB5067109).