Смартфон Samsung загорелся в руках пользователя

Владелец Samsung Galaxy S25+ рассказал, что его смартфон загорелся в руках. История опубликована на официальном форуме поддержки Samsung.

© Lenta.ru

Пользователь форума под ником Cheoeuijan-ah рассказал, что во время возгорания держал устройство в руках. По словам пострадавшего, сначала он почувствовал нагрев корпуса, а затем — резкое жжение. Он выронил телефон на пол, после чего аппарат начал сильно гореть.

Специалисты корейской компании отреагировали на проблему.

«В сервисном центре Samsung заявили, что провели расследования, и причина неизвестна», — заметил автор.

Спустя время Cheoeuijan-ah дополнил историю и рассказал, что Samsung вернула ему деньги за Galaxy S25+.

Судя по приложенному фото, аппарат загорелся изнутри из-за батареи. Она увеличилась в размерах и вытолкнула заднюю панель наружу. Cheoeuijan-ah заявил, что в результате возгорания повредил пальцы и получил ожоги первой степени. Однако он не уточнил, компенсировала ли Samsung вред здоровью кроме возврата денег.

Ранее складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold взорвался в руках блогера JerryRigEverything прямо во время обзора. Вероятнее всего, это произошло из-за повреждения аккумулятора.