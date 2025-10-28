В зоне Чернобыля заметили синих собак-мутантов

© runews24.ru

Собаки, живущие в зоне Чернобыля, начали синеть. Об этом рассказали в благотворительной организации «Собаки Чернобыля», которая ведет работу по спасению чернобыльских собак с 2017 года.

Организация опубликовала видео, на котором запечатлены три собаки с полностью синей шерстью.

Отмечается, что причину, почему животные стали синеть, еще не установили. По предположению экспертов, собаки могли поменять окрас из-за контакта с химикатами. При этом произошло это недавно, так как три недели назад их шерсть была нормального цвета.

Зоозащитники также рассказали, что признаков, указывающих на то, что собаки больны, нет. Они выглядят активными и здоровыми.

Отловить животных для изучения пока не удалось.

