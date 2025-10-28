Стало известно, когда Китай завершит строительство «искусственного солнца»

Китай завершит строительство термоядерной установки BEST в 2027 году. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, отметив, что она может стать первым в мире токамаком, вырабатывающим электроэнергию.

Разработкой проекта занимается Институт физики плазмы Китайской академии наук. Работы ведутся в городе Хэфэй, провинция Аньхой. В основе установки — гигантская конструкция Дьюара весом свыше 400 тонн, высотой 5 метров и диаметром 18 метров.

Внутри системы расположены сверхпроводящие магниты, которые должны удерживать плазму из дейтерия и трития при температуре минус 269 градусов.

Сегодня основную энергию человечество получает из сжигания полезных ископаемых. Эти ресурсы не вечны, к тому же они разрушают окружающую среду.

Токамак создают, чтобы решить эту проблему. Его цель — получать чистую и почти бесконечную энергию с помощью управляемого термоядерного синтеза.

Ранее в Китае уже испытали установку EAST, также известную как «искусственное солнце». В 2025 году она удерживала плазму при высокой температуре более тысячи секунд, установив мировой рекорд.

Читайте также: Объяснено, почему с возрастом людям кажется, что время идет быстрее