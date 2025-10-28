Маск запустил конкурента «Википедии»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск запустил конкурента онлайн-энциклопедии «Википедии» под названием Grokipedia («Грокипедия»). Об этом написало издание Business Insider.

По информации журналистов, новый сайт был запущен с 885279 статьями. При этом позже некоторые пользователи сообщили о возникших ошибках в его работе.

Ранее Илон Маск раскритиковал «Википедию» за редакционную политику. Бизнесмен заявил, что компания xAI перепишет ее с учетом запрещенной для СМИ информации.

До этого сообщалось, что компания Маска Neuralink Corp планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли человека в текст.

В июле этого года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую онлайн-энциклопедией «Википедия», на миллионы рублей. Так, с владельца постановили взыскать 3,5 миллиона рублей.