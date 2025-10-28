Власти обсуждают новые условия для запуска 5G в России

Власти рассматривают ряд уступок для операторов связи при выделении частот для сетей 5G, включая увеличение количества лотов и снижение их стартовой стоимости. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на информированные источники.

© Газета.Ru

Согласно обсуждаемым условиям, количество лотов на аукционе может увеличиться с двух до четырех, что позволит всем крупным игрокам получить доступ к частотам. Также рассматривается возможность снижения стартовой цены и разрешения на использование импортного оборудования для быстрого запуска сетей.

В Минцифры подтвердили, что ведется рассмотрение условий аукциона, первоначально запланированного на конец 2025 года. В ведомстве рассчитывают найти взаимоприемлемое решение, которое позволит операторам окупить затраты на строительство сетей и выполнить социальные обязательства по покрытию.

Эксперты считают предлагаемые меры логичными, поскольку они снизят единовременные расходы операторов и ускорят внедрение технологии 5G в России. Использование уже имеющегося импортного оборудования и частот делает запуск сетей нового поколения в 2026 году более реальным.

Первоначальный план аукциона с двумя лотами частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц не получил поддержки операторов. Сейчас обсуждается его существенная корректировка для обеспечения более сбалансированного развития телекоммуникационного рынка.