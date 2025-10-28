Названа стоимость ультратонкого смартфона Moto X70 Air

Смартфон Moto X70 Air выйдет в Китае 31 октября, но уже доступны предзаказы. Телефон предлагается в двух конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ за 2 599 юаней (примерно $365) и 12 ГБ + 512 ГБ за 2 899 юаней (около $410). Доступны три цвета: Gadget Grey, Lily Pad и Bronze Green.

© Ferra.ru

Moto X70 Air оснащён 6,7-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 1,5K (1 220 × 2 712), частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 4 500 нит. Дисплей поддерживает защиту глаз SGS и встроенный сканер отпечатков.

Смартфон работает на Android 16 и оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 4, LPDDR5x RAM и UFS 3.1. Аккумулятор 4 800 мА·ч поддерживает 68 Вт проводной и 15 Вт беспроводной заряд.

Камеры включают 50 МП основную, 50 МП ультраширокую и 50 МП фронтальную для селфи. Телефон поддерживает 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, OTG, USB-C. Также он защищён по стандартам IP68/IP69, имеет толщину 5,99 мм и вес около 159 г.