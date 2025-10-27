Появились кадры урагана «Мелисса» с орбиты МКС

Экипаж Международной космической станции заснял ураган высшей категории «Мелисса». Кадры опубликовал Shot.

Согласно видеозаписям, астронавтам удалось запечатлеть идеально сформированный «глаз бури» в центре вихря.

Известно, что в настоящее время ураган бушует недалеко от Ямайки. Ожидается, что он обрушится на побережье через 24 часа. Скорость ветра внутри вихря достигает 230 километров в час. Ураган «Мелисса» уже набрал максимальную пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона. На Ямайке объявлена эвакуация жителей районов, которые попадут под удар от стихии, а также столицы страны — Кингстона.