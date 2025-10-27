Кладоискатель нашел тысячи древнеримских монет и три дня спал с ними

Кладоискатель из Великобритании нашел крупнейший в истории Уэльса клад древнеримских монет. Об этом сообщает «Би-би-си».

© Lenta.ru

Огромный клад на севере Уэльса обнаружил при помощи металлоискателя 36-летний Дэвид Мосс из графства Чешир. Он отказался раскрывать место находки, чтобы не привлекать внимания черных копателей. Не менее 15 тысяч монет было зарыто в двух керамических сосудах.

«За несколько минут до того, как я поймал сигнал, в небе появилась радуга. Я не мог во все это поверить», — рассказал Мосс.

Он сообщил о находке владельцу земли, где занимался поисками, а затем отвез клад домой, чтобы сдать властям. Однако британец так переживал за сохранность монет, что три дня спал с ними в машине, а затем отвез их в музей Кардифа. Председатель нумизматического общества Южного Уэльса Энтони Хэлс заявил, что находка, скорее всего, является крупнейшим древнеримским кладом в истории региона.

Он также предположил, что монеты могли принадлежать одному или нескольким римским легионерам, которые решили закопать их, чтобы сохранить. В данный момент ученые пытаются установить, когда именно клад был помещен в землю.

Ранее сообщалось, что житель Германии нашел клад древнеримских монет и скрывал его от властей восемь лет. Всего на месте обнаружили около 450 древних артефактов.