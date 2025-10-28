В Китае обнаружено можжевеловое дерево возрастом в 916 лет

В ходе научного исследования в провинции Цинхай на северо-западе Китая был обнаружен 916-летний можжевельник Пржевальского (Juniperus przewalskii), сообщает «Синьхуа». Дерево, растущее в Байшушане в бассейне реки Кайдам, на сегодняшний день — старейший известный экземпляр своего вида.

© Телеканал «Наука»

Исследование, проведенное учеными из Бюро лесного хозяйства и пастбищ города Дэлинха Монголо-Тибетского автономного округа Хайси, было сосредоточено на двух ключевых аспектах: полевых осмотрах и лабораторном анализе образцов. Изучив 87 кернов и спилов деревьев, исследователи определили возрастную структуру популяции можжевельника в Байшушане.

Результаты исследования показали, что примерно 2,3% обследованных деревьев имеют возраст не менее 500 лет, 13,8% — от 300 до 499 лет, а 83,9% — от 100 до 299 лет. До этого открытия самый старый зарегистрированный экземпляр можжевельника Пржевальского имел возраст 769 лет.

Глава бюро Сунь Дэнфу сообщил, что в ходе исследования была разработана многомерная модель прогнозирования роста деревьев, предоставляющая данные для исследований местных растений, климатических и геологических изменений, а также экокультурного туризма в бассейне реки Кайдам.

Можжевельник Пржевальского, эндемик Китая, прекрасно растет на солнечных склонах на высоте от 2600 до 4000 метров на северо-востоке Цинхай-Тибетского нагорья и демонстрирует сильную засухоустойчивость.