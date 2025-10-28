Открыты три землеподобных мира

Учёные обнаружили сразу три землеподобные планеты в необычной двойной звездной системе TOI-2267, которая находится примерно в 190 световых годах от Земли. Каждая из планет сопоставима по размеру с Землёй, но главное - они обращаются вокруг двух звёзд сразу.

Исследование, опубликованное в Astronomy & Astrophysics, провела международная команда под руководством Университета Льежа (Бельгия). Две звезды TOI-2267 расположены очень близко друг к другу и создают мощное гравитационное поле, что, по прежним представлениям, должно было мешать образованию планет.

Однако астрономам удалось выявить три планеты с короткими орбитами. Две из них вращаются вокруг одной звезды, а третья - вокруг её компаньона. Это первая известная система, где планеты обращаются по отдельности вокруг обеих звёзд двойной системы.

TOI-2267 также стала самой холодной и компактной двойной системой с планетами, известной на сегодняшний день. Открытие ставит под сомнение классические теории планетообразования и показывает, что планеты могут формироваться и существовать даже в сложных гравитационных условиях.